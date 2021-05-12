На Коллегии по вопросам безопасности обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере ОПК

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12 мая 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам безопасности. В работе Коллегии приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, ФАС России, ФНС России и Росфинмониторинга.

В ходе Коллегии полномочный представитель Президента и представители федеральных ведомств обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ПФО, связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов оборонной промышленности.

«Эффективное использование научно-технического и производственного потенциала предприятий ОПК для организации производства высокотехнологической продукции гражданского назначения сегодня является одной из актуальных задач», – отметил в ходе заседания Игорь Комаров.

По словам полпреда, правоохранительные и контролирующие органы округа приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка в рассматриваемой сфере, обеспечено взаимодействие территориальных органов МВД, ФСБ, ФАС, ФНС, ФТС России, Федерального казначейства, межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО. Во всех регионах округа созданы и действуют межведомственные рабочие группы в сфере ОПК.

Вместе с тем, полномочный представитель обратил внимание на необходимость выработки дополнительных мер, направленных на пресечение нарушений закона отдельными хозяйствующими субъектами, самыми распространенными из которых являются: нарушения сроков поставки военно-технической продукции и выполнения работ; поставка продукции ненадлежащего качества, нарушения порядка оплаты работ и товаров и др.

В ходе заседания Коллегии были заслушаны доклады и детально проанализирована работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов ПФО, выявлены проблемы и выработан дальнейший алгоритм действий для реализации наиболее эффективных мер пресечения нарушений закона.

Предложения и рекомендации по итогам обсуждения указанного вопроса будут внесены в протокол заседания Коллегии.