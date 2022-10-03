На Донбасс отправились самарские добровольцы

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Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь в составе 20-ого добровольческого десанта «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

Молодые люди со всей страны вновь отправились с гуманитарной миссией на Донбасс и освобождённые территории. Теперь это – территория России.

Волонтеров МГЕР проводили с железнодорожного вокзала проводили наших ребят - Арсения Ганина и Павел Желандинов.

Арсений Ганин руководит местным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в Куйбышевском районе областной столицы, член молодежного парламента Куйбышевского района, общественного молодежного парламента при самарской городской Думе Самара и Молодежной избирательной комиссии Самарской области. Арсений - один из инициаторов создания пункта сбора гуманитарной помощи в Куйбышевском районе Самары, сам активно участвует в сборе и передаче гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, военнослужащим «Самарского батальона», встречает и помогает в размещении прибывающим в Самарскую область вынужденным переселенцам. Последние дни перед отправкой на Донбасс Арсений работал на «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации.

Кстати, именно за активную добровольческую деятельность жители Куйбышевского района выдвинули Ганина на участие в акции «Народное признание» в номинации «Мы вместе».

«Желаем ребятам хорошей дороги и плодотворной работы. Мы вами гордимся! Ждём с нетерпением обратно!», - таким напутствием проводили Арсения и Павла самарские молодогвардейцы.

Напомним, что на территории новых 4 субъектов Российской федерации работает более 40 центров гуманитарной помощи «Единой России», в которых трудятся добровольцы. Волонтеры помогают жителям освобожденных территорий и ЛДНР оформить документы и пособия, выдают гуманитарные наборы, оказывают адресную помощь, организуют детские мероприятия, доставляют жителям продукты и лекарства.

Всего через волонтерскую миссию на Донбассе прошли более 1200 активистов МГЕР, среди них – более 30 жителей самарского региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"