На Донбасс от молодогвардейцев Самарского региона впервые отправились представительницы прекрасного пола

Пятеро смелых. Очередной самарский десант стартовал на две недели в новые российские территории. Помочь тем, кому тяжело – ответственная и почётная миссия. Парни уехали помогать раненым бойцам и людям старшего поколения в госпиталь Донецка, девушки – представительницы прекрасного пола отправились в такую поездку впервые – две недели отработают в гуманитарном центре и центре выдачи паспортов в Херсонской области.

«Волнительно, конечно, но я очень горжусь тем, что помогаю в такое трудное время. Считаю, что сегодня каждый из нас, где бы он ни трудился, как бы не был занят, должен помочь по-максимуму», – поделилась перед отъездом студентка Софья Шумилина.

Служение ближнему для этих ребят стало жизненной философией. Волонтёры-медики готовы отдать все силы и профессиональные знания там, где это потребуется: «Ситуация трудная сейчас, и я понимаю, что только подставляя плечо другому, помогая, мы сможем все преодолеть», – говорит волонтёр Владимир Исламов.

Напомним, с 30 марта 2022 года активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» оказывают помощь в новых регионах. На данный момент волонтеры помогают в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, в больнице в Донецке и госпитале в Луганске, а также в пунктах временного размещения в Херсонской области.