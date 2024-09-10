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На заседании Избирательной комиссии Самарской области, состоявшемся сегодня, 10 сентября 2024 года, досрочные выборы Губернатора Самарской области признаны состоявшимися и действительными.



На должность Губернатора Самарской области избран Федорищев Вячеслав Андреевич, получивший 1 045 504 голоса избирателей, что составляет 79,56 % голосов избирателей, то есть более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Соответствующее постановление Избирательной комиссии Самарской области, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Самарской области, будут опубликованы в газете «Волжская коммуна» и размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства СО