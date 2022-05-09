Москва выразила Варшаве решительный протест в связи с нападением на российского посла в Польше

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Москва выразила Варшаве решительный протест в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева в Польше и срывом церемонии возложения венка, передает ТАСС.

"9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше Сергею Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам".

В связи с этим МИД РФ потребовал от польской стороны "незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций". "Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же", - говорится в сообщении.

Посол России в Польше в понедельник прибыл на военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.

Несколько минут на дипломатов кричали и бросались пакетами с красной субстанцией. Спустя какое-то время полиция оттеснила толпу и сопроводила дипломатов к машинам.

Другим прибывающим на кладбище с цветами людям собравшиеся кричат о том, что они якобы не имеют право отдавать дань памяти солдатам и праздновать День Победы. Они требуют, чтобы полиция не позволяла приходящим возлагать цветы.

Фото: Ирина Полина/ТАСС