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Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ

26 января 2021 23:22
77
"В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

Президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом по итогам телефонного разговора лидеров сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, указали в Кремле.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

 

Фото:   ТАСС

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Комментарии

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Документом предлагается механизм, позволяющий предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на...Политика региона
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26 января 2021  23:22
"В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".
Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ
"В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма...Политика региона
73
26 января 2021  22:48
Президент России отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.
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Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
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В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
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В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
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