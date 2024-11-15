Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области

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После досрочной отставки экс-глава Самары Елена Лапушкина может занять пост Уполномоченного по правам человека Самарской области. Её кандидатуру согласовала Татьяна Москалькова.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил в адрес председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова предложение о назначении на пост омбудсмена Лапушкиной.

Ранее занимавшая эту должность Ольга Гальцова ушла 28 октября в связи с тем, что её полномочия закончились, а продлевать она их не стала. Гальцова занимала свой пост два срока.

Несмотря на некоторую интригу, Лапушкину на федеральном уровне согласовали еще в начале прошлого месяца, 14 ноября письмо поступило в Самарскую губернскую думу, а 15 ноября, рано утром, Лапушкина официально покину должность главы города, пишет АиФ Самара