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Мобилизация, помощь врачам и людям, поддержка добровольцев: «Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году

23 декабря 2021 09:38
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Мобилизация, помощь врачам и людям, поддержка добровольцев: «Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году

Более 80 тысяч волонтеров партии помогают преодолеть последствия пандемии.

С начала года волонтеры «Единой России» совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счет этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтерскими центрами партии.

Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан. 

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.  

«На их счету — 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям», — сказал он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество. 

«За этими цифрами — решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтеры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать», — добавил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в этом году Президент поддержал предложение «Единой России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем — в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров. 

Кроме того, Владимир Путин на форуме «Мы вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном страховании волонтеров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в Правительстве.   

Волонтерская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, «Волонтеры-медики» проконсультировали более 18 млн человек. Как рассказала председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в кол-центрах и взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям. 

В ходе видеоконференции представители волонтерских движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов РФ, и предложение «Единой России» реализуют ещё в двух — Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов. 

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится. 

«Мы уже договорились, что продолжаем наши ежегодные акции — подарки ветеранам Великой Отечественной войны, врачам, которые в эти праздничные дни будут не дома, а на своем боевом посту. Нужно уделить внимание и их детям, которые в эти дни останутся дома. Будем готовы подставить плечо», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны. Они объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии добровольцы оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.

С апреля 2020 года на горячую линию акции "Мы вместе" поступило более 130 тысяч обращений от жителей региона. Работа не прекращалась, но сейчас стали актуальны другие виды помощи, считают самарские добровольцы. 

С октября волонтерский центр партии «Единая Россия» взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации. Добровольцы приступили к работе в 10 прививочных пунктах, работающих и ночью, и днем, а также ежедневно привозят горячие пирожки и слойки, соки и фрукты медикам.

«Наши волонтеры в ежедневном режиме вот уже два месяца работают как парамедики в пунктах вакцинации – измеряют температуру, помогают с введением медданных, осуществляют маршрутизацию», - рассказал координатор партийного центра «ЕР» Антон Родионов.

В Сызрани уже второй месяц подряд добровольцы доставляют горячие обеды врачам в «ковидное» отделение Центральной городской больницы Сызрани. 

Впервые волонтеры «Единой России» вошли в состав 25 мобильных прививочных бригад. работали на массовых вакцинациях в Самаре, Тольятти и Сызрани. 

 

Теги: Единая Россия

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