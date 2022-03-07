МО РФ: украинская сторона (на 13:00 мск) не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров

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Украинская сторона по состоянию на 13:00 мск не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

"По состоянию на 13 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", - сказал он.

Установлено, что "националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", сказал Мизинцев.

Оповещение граждан

Киев в согласовании на открытие гуманитарных коридоров намеренно не указывает те, которые открыты в направлении РФ из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, сообщил Мизинцев.

"Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум", - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации "вообще не оповещалось".

Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в стране и находится под жестким влиянием радикалов.

Из зон проведения специальной военной операции на Украине эвакуировано более 168 тыс. человек, из них 43 469 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 19 256 единиц личного автотранспорта с Украины.

Из Сирии доставлено 50 т продуктов, из Нагорного Карабаха 14 т предметов первой необходимости для населения Киевской и Запорожской областей.

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