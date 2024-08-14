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Премьер-министр Министр Мишустин сменил руководителя Росмолодежи. Он освободил с занимаемой должности Ксению Разуваеву по ее просьбе. Врио главы ведомства назначен Денис Аширов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Госпожа Разуваева написала в Telegram, что приняла решение об уходе с должности по семейным обстоятельствам. «К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе»,— пояснила она.

Ксения Разуваева занимала пост главы Росмолодежи с 17 мая 2021 года. В том же году возглавила департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. В 2017 году руководила дирекцией Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Награждена Орденом Дружбы.

Денис Аширов с 2022 года занимал пост статс-секретаря — замруководителя Росмолодежи, пишет Коммерсантъ.