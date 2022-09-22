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Мишустин: с 1 января в России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами

22 сентября 2022 16:41
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Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", — пояснил председатель кабинета министров.

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.

По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.

 

Фото:    ТАСС

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