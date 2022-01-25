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Мишустин призвал максимально упростить гражданам постройку частных домов

25 января 2022 19:35
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Премьер-министр также отметил, что нужно помочь бизнесу снизить временные и финансовые затраты на возведение новых объектов.

Российские власти должны работать над тем, чтобы максимально упростить гражданам постройку частных домов, в том числе получение участков и подключение к коммунальным сетям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, передает ТАСС.

Он предложил начать обсуждение с темы строительства. "В этой сфере нужно максимально упростить гражданам постройку своего личного дома. Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными", - подчеркнул глава кабмина.

Помимо этого, продолжил премьер, нужно помочь бизнесу снизить временные и финансовые затраты на возведение новых объектов. В целом же, отметил Мишустин, развитие строительства - важнейшее направление. "Здесь скорость и качество работ оказывают непосредственное влияние на состояние инфраструктуры и уровень жизни людей", - указал он.

 

Фото:   pixabay

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