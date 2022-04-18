Мишустин:  Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков  

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Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

"Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.

"Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах", - отметил Мишустин.

На его взгляд, "это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих". "Ведь, помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться", - пояснил премьер-министр.

По его словам, "необходимо будет скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты". Председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко "организовать эту работу совместно с Министерством промышленности и торговли, взять этот вопрос под личный контроль".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС