147

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который призван согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач, передает ТАСС. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", - говорится в постановлении.

Под "инцидентами", как указано в положении о Координационном центре, имеются в виду ситуации, возникающие в рамках деятельности органов государственной власти, требующие по указанию премьера или вице-премьеров РФ "немедленного реагирования и оперативного разрешения".

Федеральным ведомствам предписано обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта, аналогичная рекомендация дана и региональным органам власти. Согласно положению о Координационном центре, это будет постоянно действующий орган при кабмине, стратегическое управление и общее руководство которым будет осуществлять премьер. При этом непосредственным руководителем Координационного центра станет один из вице-премьеров.

Организационно-техническое обеспечение деятельности новой структуры возложено на Аналитический центр при правительстве. За Минцифры, в свою очередь, - создание и развитие информационной системы управления инцидентами и иных информационных систем, которые будут использоваться Координационным центром. Должна быть обеспечена также передача данных и интеграция государственных и ведомственных информационных систем с информационными системами Координационного центра.

Решения Координационного центра будут обязательными для всех ведомств, принимающих участие в работе этой структуры.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС