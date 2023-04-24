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Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых минпросвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей.
Мишустин: победители конкурса "Учитель года России" будут получать по миллиону рублей
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Мишустин: победители конкурса "Учитель года России" будут получать по миллиону рублей

24 апреля 2023 22:49
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Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых минпросвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей.

Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

"Ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Они позволяют им обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и своими достижениями. С этого года правительство определило для них единовременное денежное поощрение. По 1 миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч – призеры", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей.

"Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов, ну, и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", - сказал Мишустин.

 

Фото:   ru.freepik.com

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