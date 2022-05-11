Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата

44

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Росстата Сергея Галкина, занимавшего до этого пост замминистра в Минэкономразвития РФ, пишут "Известия".

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», — рассказали в правительстве России в своем Telegram-канале.

Сергею Галкину 38 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве России. После выпуска занимался аналитической работой в крупных компаниях. С 2010 года шесть лет работал аналитиком в «ВТБ капитал».

Должность главы Росстата освободилась после того, как возглавлявший ведомство Павел Малков был 10 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Кадровые перестановки произошли на фоне заявления губернатора Рязанской области Николая Любимова о том, что он не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин/"Известия"