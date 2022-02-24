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Минтранс вывезет всех желающих с Юга России железнодорожным и автобусным транспортом

24 февраля 2022 14:14
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Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты.

Фото:   РИА Новости / Александр Кряжев

Минтранс готов вывезти всех желающих с Юга России, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты.

"Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — рассказали в министерстве.

Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге страны ограничены.

Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

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