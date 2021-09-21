Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты учителям

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Минпромторг предложил со следующего года запустить выдачу льготных автокредитов работникам системы образования, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит министерство. В Минпромторге рассчитывают на начало работ программ в обновленном виде в следующем году.

Ранее в программе льготного автокредитования могли участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года.

Мантуров анонсировал расширение программ льготного автокредитования и лизинга весной, однако в начале сентября он заявил, что Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, по следующему году решение пока не принято.

Минпромторг РФ планирует выделить на поддержку спроса в автопроме - программы льготного лизинга и автокредитования 10 млрд рублей в 2022 году, в 2021 году на эти цели выделено около 13,3 млрд рублей, сообщали в Минпромторге.

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