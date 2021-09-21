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Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты учителям

21 сентября 2021 19:00
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Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования.

Минпромторг предложил со следующего года запустить выдачу льготных автокредитов работникам системы образования, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит министерство. В Минпромторге рассчитывают на начало работ программ в обновленном виде в следующем году.

Ранее в программе льготного автокредитования могли участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года.

Мантуров анонсировал расширение программ льготного автокредитования и лизинга весной, однако в начале сентября он заявил, что Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, по следующему году решение пока не принято.

Минпромторг РФ планирует выделить на поддержку спроса в автопроме - программы льготного лизинга и автокредитования 10 млрд рублей в 2022 году, в 2021 году на эти цели выделено около 13,3 млрд рублей, сообщали в Минпромторге.  

 

Фото:    pixabay

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