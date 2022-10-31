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Минобороны: все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом, прекращены

31 октября 2022 19:59
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Там также отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению.

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, передает РИА Новости.

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", — сообщили в Министерстве обороны России.

Там также отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению. При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Лисицын

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