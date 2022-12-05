Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения СВО

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В целях обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.