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Минобороны РФ: в операции на Украине принимают участие только контрактники

28 февраля 2022 17:47
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Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме.

Только офицеры и военнослужащие по контракту Вооруженных сил РФ принимают участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", - сказал он.

По информации ведомства, подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя. "Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, "группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра". "Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - добавил Конашенков.

Населенные пункты, перешедшие под контроль ВС РФ в ходе специальной военной операции, продолжают жить в обычном режиме. "

Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт", - заявил Конашенков.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России, большинство администраций городов осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни в соответствии с договоренностями с командованием российских войск.

Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает, заявили в ведомстве.

"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал Конашенков.

 

Фото:   скриншот видео

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