Минобороны РФ: потери России во время спецоперации составили 498 человек

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Потери Украины за время операции РФ составили более 2 870 человек убитыми, потери РФ - 498. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в среду, передает ТАСС.

"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1 597 наших товарищей получили ранения", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.

"Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена", - сказал генерал.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС