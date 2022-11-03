Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных

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Освобождены из украинского плена 107 военных РФ, сообщили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

"Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ