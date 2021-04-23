Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 

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В пятницу, 23 апреля, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии Министерства транспорта Российской Федерации.

Во встрече участвовал первый Заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, представители Администрации Президента, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Счетной и Общественной палат, а также четыре губернатора регионов-лидеров транспортной отрасли. Участники коллегии подвели итоги работы за прошедший 2020 год, определили задачи на 2021 год, а также обсудили проект Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года.

Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это Дмитрия Азарова и всю региональную команду поблагодарил Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев. «На заседании присутствуют четыре губернатора, которых я хотел бы отдельно поблагодарить в части реализации поставленных задач», – отметил Виталий Савельев.

«Наш регион реализует крупнейший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного партнерства – это строительство дороги Обход Тольятти и строительство моста через реку Волга. Мы строим три моста через три главные водные артерии Самарской области, и мы были приглашены к участию в коллегии в том числе для того, чтобы уточнить все совместные планы и по обновлению автомобильных дорог, и общественных перевозок – как наземных, так и водных, отработки новых маршрутов авиаперелетов», – отметил Губернатор.

Напомним, Самарская область – одна из лидеров в стране по исполнению нацпроекта и динамике инфраструктурного развития. В регионе беспрецедентными темпами ведется ремонт и реконструкция дорог. В 2020 году отремонтировано 305 км автомобильных дорог. Среди них 234 км – дороги регионального значения. Благодаря проведенным работам в 2 раза сократилось количество мест концентрации ДТП. В 2021 году будут проведены работы на 74 дорожных объектах протяженностью 305 км.

Также в Самарской области обновлен подвижной состав наземного общественного пассажирского транспорта. К примеру, в 2020 году приобретено для Тольятти 50 автобусов большой вместимости, которые работают на газомоторном топливе.

В планах на этот год поставка 22 троллейбусов для перевозчиков Самарско-Тольяттинской агломерации. Парк экологически чистого общественного транспорта в губернии будет пополняться.

Также Глава региона отметил, что Самарская область – успешный транспортно-логистический хаб. Это направление является одним из важнейших направлений Стратегии развития региона. Это даст новые рабочие места и достойную заработную плату для жителей региона, а также новые возможности для товаропроизводителей и дополнительные поступления в областной бюджет.

«Сегодня была возможность пообщаться лично и с Вице-премьерами, и с министром транспорта, с другими нашими коллегами, в том числе с руководителем РЖД, с которым у нас целый ряд проектов - перспективных и уже реализующихся. Все это пойдет в копилку будущих успехов и достижений нашего региона», – рассказал по итогам работы коллегии Дмитрий Азаров.

Фото: Минтранс РФ