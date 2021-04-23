Я нашел ошибку
Главные новости:
Геоглиф в форме числа «60» на площади 2,5 га составили из 11 тысяч двухлетних сеянцев сосны и березы.
Сегодня в Ставропольском лесничестве новый участок «Сада памяти» высажен в виде геоглифа «60»
В здании будет располагаться филиал Государственной Третьяковской галереи.
Начались работы по благоустройству территории вокруг «Фабрики-кухни» 
Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ.
Подведены итоги конкурса профмастерства «Т Плюс» в Самарской области
Все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится. 
"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
В первую очередь, опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных на них объявлений.
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 
Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области 
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 

23 апреля 2021 17:29
115
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пятницу, 23 апреля, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии Министерства транспорта Российской Федерации.

Во встрече участвовал первый Заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов,  Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, представители Администрации Президента, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Счетной и Общественной палат, а также четыре губернатора регионов-лидеров транспортной отрасли. Участники коллегии подвели итоги работы за прошедший 2020 год, определили задачи на 2021 год, а также обсудили проект Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года.

Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это Дмитрия Азарова и всю региональную команду поблагодарил Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев. «На заседании присутствуют четыре губернатора, которых я хотел бы отдельно поблагодарить в части реализации поставленных задач», – отметил Виталий Савельев.

«Наш регион реализует крупнейший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного партнерства – это строительство дороги Обход Тольятти и строительство моста через реку Волга. Мы строим три моста через три главные водные артерии Самарской области, и мы были приглашены к участию в коллегии в том числе для того, чтобы уточнить все совместные планы и по обновлению автомобильных дорог, и общественных перевозок – как наземных, так и водных, отработки новых маршрутов авиаперелетов», – отметил Губернатор.

Напомним, Самарская область – одна из лидеров в стране по исполнению нацпроекта и динамике инфраструктурного развития. В регионе беспрецедентными темпами ведется ремонт и реконструкция дорог. В 2020 году отремонтировано 305 км автомобильных дорог. Среди них 234 км – дороги регионального значения. Благодаря проведенным работам в 2 раза сократилось количество мест концентрации ДТП.  В 2021 году будут проведены работы на 74 дорожных объектах протяженностью 305 км.

Также в Самарской области обновлен подвижной состав наземного общественного пассажирского транспорта. К примеру, в 2020 году приобретено для Тольятти 50 автобусов большой вместимости, которые работают на газомоторном топливе.

В планах на этот год поставка 22 троллейбусов для перевозчиков Самарско-Тольяттинской агломерации. Парк экологически чистого общественного транспорта в губернии будет пополняться.

Также Глава региона отметил, что Самарская область – успешный транспортно-логистический хаб. Это направление является одним из важнейших направлений Стратегии развития региона. Это даст новые рабочие места и достойную заработную плату для жителей региона, а также новые возможности для товаропроизводителей и дополнительные поступления в областной бюджет.

«Сегодня была возможность пообщаться лично и с Вице-премьерами, и с министром транспорта, с другими нашими коллегами, в том числе с руководителем РЖД, с которым у нас целый ряд проектов - перспективных и уже реализующихся. Все это пойдет в копилку будущих успехов и достижений нашего региона», – рассказал по итогам работы коллегии Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Минтранс РФ

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров лидер регион

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021, 10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
В Самаре с 20 по 24 апреля проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия... Образование
234
Виктор Кудряшов: нужно научиться использовать инструменты, которые предлагает Правительство РФ для развития и комплексного решения проблем территорий. 
22 апреля 2021, 22:09
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании Президента РФ
Виктор Кудряшов: нужно научиться использовать инструменты, которые предлагает Правительство РФ для развития и комплексного решения проблем территорий.  Политика
343
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021, 10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Дистанционный этап конкурса состоял из двух тестирований – теста профессиональных знаний и теста потенциала. Общество
417
В центре внимания
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23 апреля 2021  17:29
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
Политика
111
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
23 апреля 2021  14:44
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Общество
214
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
23 апреля 2021  13:45
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Экология
171
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021  12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
257
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021  12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Происшествия
190
Весь список