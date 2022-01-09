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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что информационная война идет на всех фронтах

9 января 2022 15:08
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Он отметил, что Россия "проигрывать в этой войне не имеет права".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня информационная война идет на всех фронтах, Россия не имеет права в ней проигрывать, передает ТАСС.

"Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Об информационной войне против России Шойгу говорил еще в 2019 году. Министр считает, что основной и главной целью этой информационной войны является стремление Запада управлять Россией и в конечном итоге миром, пишут "Известия".

 

Фото:    Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

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