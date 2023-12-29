Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС

152

Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Об этом 29 декабря сообщает аргентинский телеканал Canal C.

По данным источника, в письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе, пишут "Известия".

Отмечается, что письма о данном «институциональном решении» также направлены президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

Позже, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов заявил, что есть основания полагать, что дружеские отношения между РФ и Аргентиной сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с Милеем.

12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение аргентинской стороны поддержать Украину, отметил, что Россия в диалоге с Аргентиной намерена концентрировать внимание на общих со страной интересах.

До этого, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

В свою очередь, глава аргентинского МИДа Диана Мондино заверила, что страна не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Дипломат обратила внимание, что каких-либо разрывов или изменений отношений быть не может.

В конце сентября Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» отмечал, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.