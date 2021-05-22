Михаил Мишустин: российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг

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Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать по одному клику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание", пишет ТАСС.

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время", - сказал он.

"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее", - поделился премьер.

По его словам, при такой системе госуслуг "не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять". "Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса", - заключил Мишустин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС