Михаил Мишустин подписал правила выплат на детей к началу учебного года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях предоставления единовременных выплат по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста до 1 сентября 2021 года. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина, передает ТАСС.

"Утвердить прилагаемые правила осуществления выплаты, предусмотренной указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе приведен образец заявления на предоставление данных выплат.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о том, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется 16 августа. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС