Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров встретились с работниками самарского РКЦ «Прогресс»

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В четверг, 17 августа, в ходе рабочего визита в Самарскую область Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») - крупнейшее предприятие авиакосмической отрасли региона и страны, решающее государственные задачи стратегической важности. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они осмотрели ряд цехов, задействованных в производстве ракет-носителей.

РКЦ «Прогресс» - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, космические комплексы дистанционного зондирования Земли используются в интересах национальной безопасности и решения народнохозяйственных задач.

С начала 1960-х годов предприятие разрабатывает и изготавливает космические аппараты различного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и другие. Одной из последних разработок в РКЦ «Прогресс» было создание малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д». МКА запущен 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный. Также специалисты Ракетно-космического центра работают над созданием новых КА ДЗЗ типа «Ресурс-П», радиолокационного КА «Обзор-Р», а программа биологических и биотехнологических исследований будет продолжена на КА «Бион-М» №2. На базе легендарной ракеты Р-7 (Р7А) были разработаны трёхступенчатые ракеты-носители среднего класса: «Восток-2М», «Молния», «Восход» и легендарный «Союз».

Значительной модернизации ракета-носитель «Союз» подверглась в 1973 году, получив название «Союз-У». Дальнейшими модификациями ракеты-носителя «Союз-У» являются ракеты-носители «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-СТ» (для Гвианского космического центра). В РКЦ «Прогресс» создана ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в». В 1962–1991 годах предприятие участвовало в таких масштабных космических проектах, как создание лунного комплекса Н1-Л3 и многоразовой космической системы «Энергия-Буран». В настоящее время ракеты-носители «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» являются базовыми в российской системе средств выведения.

В РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 13 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения.

В ракетно-космическом центре совершенствуется производственная база, внедряются современные высокопроизводительные обрабатывающие центры, ведется работа по организации производства комплектующих для ракетно-космической техники с использованием аддитивных технологий. Также реализуется проект по созданию первого летного образца ракеты-носителя «Союз-5», ведется работа над техническим проектом новой ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе с многоразовой ступенью.

В цехе окончательной сборки и испытаний ракет-носителей происходит сборка блоков ракеты-носителя «Союз-2». Здесь Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров осмотрели участки сборки первой ступени. Рядом ведутся работы с центральным блоком (это вторая ступень носителя). Здесь, в сборочном цехе, ведется монтаж всех систем и аппаратуры, в том числе происходит стыковка двигателей. На первую и вторую ступени «Союза» устанавливаются двигатели производства самарского «ОДК-Кузнецов». Рядом ведутся работы на третьей ступени ракеты-носителя.

Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил сотрудничество с ОДК-Кузнецов: «Никаких вопросов у нас не бывает, это надежные машины, обеспечивают в том числе пилотируемые запуски».

Так, в частности, благодаря такому взаимодействию предприятий совсем недавно состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный с автоматической станцией «Луна-25». Для самарского «Союза-2.1б» этот полет стал 65-м в истории. Успешный старт ракеты обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/108А производства ОДК-Кузнецов.

Кроме того, Председатель Правительства ознакомился с ходом работ в агрегатно-сварочно-сборочном цехе, где проводится реконструкция производства для изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Здесь уже работают две установки нового вида сварки - трением с перемешиванием: для сварки продольного и кольцевого швов. В ближайшее время начнется монтаж третьей сварочной установки, для этого уже подготовлен фундамент. Также в цехе специалисты РКЦ «Прогресс» продолжают работы с баком окислителя первой ступени ракеты «Союз-5».

В ходе осмотра Михаил Мишустин пообщался с сотрудниками предприятия, которые получили возможность задать Председателю Правительства РФ интересующие их вопросы.

В частности, был задан вопрос о том, будет ли РКЦ «Прогресс» участвовать в проекте обеспечения сотрудников предприятий ОПК льготным арендным жильем.

«Со следующего года мы будем обеспечивать большое количество таких системообразующих предприятий нашего ОПК, уверен, что ваше предприятие должно туда войти», - отметил Глава Правительства. В Самарской области есть успешный опыт использования этого механизма с ОДК-Кузнецов, пояснил глава региона Дмитрий Азаров. «На его основании будем сейчас двигаться», - добавил он.

Еще один вопрос касался нормативно-правовой базы для новых разработок. Сотрудники отметили, что предприятие осваивает аддитивные технологии, разрабатывает новые изделия, но внедрить их в производство можно только при наличии соответствующей нормативно-правовой базы. Главу Правительства попросили помочь в решении этого вопроса. «Очень важный вопрос, - подчеркнул Михаил Мишустин, - все новое, конечно, нужно испытывать, все элементы, связанные с испытательным циклом, должны быть выполнены. Стандарт - это все-таки то, что государство будет гарантировать для применения и масштабирования, в том числе для сложных производств, поэтому очень важно здесь и не потерять новизну, но и успеть сделать все надежно. Я уверен, что мы в этом смысле поработаем, соответствующее поручение будет дано». Председатель Правительства отметил, что центры опытно-конструкторских разработок ОДК-Кузнецов и РКЦ «Прогресс» должны иметь возможность внедрять такие стандарты как можно быстрее. «Спасибо вам за ваш труд, вы помогаете в создании технологического суверенитета страны», - поблагодарил он сотрудников предприятия.

«Ракетостроение сегодня в России одно из ведущих в мире. Я хочу пожелать, чтобы все научно-исследовательские конструкторские разработки, которые ведет предприятие, увенчались успехом, чтобы все то, что задумано, было сделано в срок», - отметил он.

Фото: Андрей Савельев