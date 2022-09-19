Мигрантов в Самарской области обязали покинуть РФ до 12 октября

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УВМ предупредил мигрантов об обязанности покинуть территорию Российской Федерации. Как пояснили в МВД России по Самарской области, российское правительство внесло изменения в распоряжение, утвердившее перечень иностранных государств, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение (Республика Абхазия, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Республика Южная Осетия, Республика Армения и Киргизская Республика). - В силу положений Указа президента РФ от 15 июня 2021 года № 364 граждане иностранных государств, ранее не включенных в перечень, и не имеющие оснований для дальнейшего пребывания, обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 2022 года, - сообщили в полиции. Правоохранители обратили внимание, что в случае нарушений требований миграционного законодательства, в том числе по несвоевременному убытию из Российской Федерации, виновные лица подлежат привлечению к административной ответственности. фото: pxfuel



