МИД России пояснил слова Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС

164

Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя. Об этом сообщили в МИД России, передает РБК со ссылкой на ТАСС.



«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.



Лавров при этом отметил, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть к этому готовыми. «Хочешь мира, готовься к войне», — заключил министр.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, отметил, что смысл заявлений главы МИДа был искажен. По словам представителя Кремля, речь шла о том, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом, а не разрушать их. Однако в случае, если Брюссель начнет вводить санкции, Москва будет готова к разрыву связей.



Ранее высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что недоверие между Москвой и Брюсселем растет, а Россия так и не стала современной демократией. При этом, по его словам, российские власти не заинтересованы в возможности наладить диалог с ЕС. Боррель также сообщил о планах внести предложения по новым санкциям ЕС против России.





Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press / РБК