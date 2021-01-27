МИД РФ вручил ноту представителю посольства США из-за фейков о России

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Москва выступает за формирование международных норм по модерации контента соцсетями в связи с действиями IT-гигантов США, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями. Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД заявили, что рестриктивные действия администраций американских социальных сетей в отношении размещаемого в них контента "нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре". "Поддерживаем заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией, - говорится в заявлении. - Нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ - эти документы США подписали".

Последние прецеденты показывают, что американские IT-гиганты "способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их "кураторов", игнорируя основополагающие демократические и этические нормы", обозначили позицию в российском внешнеполитическом ведомстве. Как указали в МИД РФ, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями.

Нота посольству США

В дипведомстве сообщили, что посольство США предупреждено о праве Москвы на ответные шаги в связи с распространением ложной информации о России.

"Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве. Его представителю, вызванному в МИД 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", - информировали в министерстве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС