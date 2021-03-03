МИД Китая назвал вмешательство ЕС и США в дела России недопустимым

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Китай считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что соответствующие страны путем консультаций и диалога смогут устранить разногласия и улучшить взаимопонимание, вместо того чтобы при любом удобном случае прибегать к применению или угрозам односторонних санкций.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.

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