Между Путиным и Байденом состоялся телефонный разговор

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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров передает РИА Новости.

"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.

Джо Байден высказал по телефону Владимиру Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Байден "призвал Россию к деэскалации напряженности".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Кроме того, президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора глав государств.

"Президент Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защите своих национальных интересов при ответе на действия России, такие, как кибервзломы и вмешательство в выборы", - говорится в сообщении Белого дома по итогам прошедшего телефонного разговора.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.