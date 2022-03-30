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Мединский: предложения Украины содержат отказ от ядерного оружия и вступления в НАТО

30 марта 2022 18:08
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Помощник президента заявил, что Украина 29 марта впервые зафиксировала свою готовность выполнить важнейшие условия, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией.

Письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия-24".

"Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", - сказал он.

По словам Мединского, предложения Украины в том числе содержат отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.

Глава делегации РФ подчеркнул, что если все эти обязательства будут выполнены Киевом, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована.

Во вторник в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи Мединский сообщил, что РФ получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Он добавил, что Москва после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, указал политик, Москва делает "два шага навстречу" Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного - одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел. А российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях.​​​​​

 

Фото:   скриншот видео

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