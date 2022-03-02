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Мединский: на переговорах России и Украины обсудят темы прекращение огня и выстраивания гуманитарного коридора
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Мединский: на переговорах России и Украины обсудят темы прекращение огня и выстраивания гуманитарного коридора

2 марта 2022 23:32
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Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта.

Вопрос прекращения огня и тема выстраивания гуманитарного коридора будет обсуждаться на переговорах российской и украинской делегаций, сообщил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной, передает ТАСС.

"На прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращением огня", - сказал он.

"Я именно про это вам и сказал в самом начале", - заявил Мединский, отвечая на вопрос журналиста, будет ли на повестке второго раунда переговоров обсуждаться вопрос прекращения огня и тема выстраивания гуманитарного коридора.

Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта, сообщил Мединский. "Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге <…> Ждем их завтра", - сказал он.

Помощник президента РФ уточнил, что российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины. "На территории Белоруссии безопасность обеспечивали спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их [украинской делегации] перемещения по Украине", - сказал он.

Киев и Москва совместно приняли решение о проведении переговоров в Брестской области Белоруссии.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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