Мед и варенье активистки «Женского движения Единой России» передали пациентам Самарского госпиталя

Участников СВО, которые восстанавливаются после ранений в областном госпитале ветеранов войн, посетили активистки «Женского движения Единой России».

По поручению жителей Сергиевского района для нужд медучреждения передали пшеничную муку, продукты питания и средства личной гигиены.

Земляки также попросили вручить бойцам витаминный набор, который приготовили с теплом и любовью. Яблочное варенье - домашнее, из яблок плодового питомника Сергиевского района - подарок и с пользой, и для души. Взрослые суровые мужчины смотрят на домашнюю провизию и глаза их теплеют.

Станислав - коренной самарчанин, проходит реабилитацию в госпитале после ранения. 28-летний мужчина принял осознанное решение уйти на фронт и не жалеет об этом: «Мы там стараемся победу приближать любой ценой, выполняем приказ. Я должен был это сделать. Я так решил, потому за - нами мирная жизнь и за нами - правда».

Забота и поддержка, особенно от сердца - лучшее лекарство, уверенно говорит начальник Самарского военного госпиталя Александр Каширин: «Конечно, этот визит поднимет и настроение, и самочувствие пациентов. Это - общая забота, которую оказывают членам СВО жители нашей области. Лечат не только лекарства».

Активистки передали пациентам госпиталя домашнее яблочное варенье, цветочный мёд, яблоки и пожелания скорейшего выздоровления.

«Варенье варили жительницы Сергиевского района, они нашу «вкусную» и полезную инициативу поддержали одними из первых в области. В эту посылку наши предприниматели добавили фрукты и мед, средства гигиены. Всегда стараемся передать бойцам приветы от тех, кто все это вырастил, собрал и передал с большой любовью», - отмечает координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева.

Отметим, это не первый визит активисток «Женского движения» в медучреждения, где поправляют здоровье самарские бойцы. Девушки помогают в организации концертных программ для пациентов, привозят сладкие подарки. Интересной инициативой женсоветов стал конкурс «Из Самары - с любовью», когда жители региона делились семейными рецептами яблочного варенья. Кстати, в госпиталь привезли варенье, приготовленное по рецептам победителей акции.