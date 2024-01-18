Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам
Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам
Продлен бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам
Самарский лыжный фестиваль "Сокольи горы" 2024 приглашает участников
Самарский лыжный фестиваль "Сокольи горы" 2024 приглашает участников
В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым
В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым
Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах
В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах
В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.
В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.35
0.7
EUR 96.05
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Мед и варенье активистки «Женского движения Единой России» передали пациентам Самарского госпиталя

18 января 2024 10:38
111
Мед и варенье активистки «Женского движения Единой России» передали пациентам Самарского госпиталя
В прошлом году Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн стал базовым медучреждением для реализации проекта «Возвращение с СВО» по комплексной реабилитации военнослужащих.
 

Участников СВО, которые восстанавливаются после ранений в областном госпитале ветеранов войн, посетили активистки «Женского движения Единой России».

По поручению жителей Сергиевского района для нужд медучреждения  передали пшеничную муку, продукты питания и средства личной гигиены. 

Земляки также попросили вручить бойцам витаминный набор, который приготовили с теплом и любовью. Яблочное варенье - домашнее, из яблок плодового питомника Сергиевского района - подарок и с пользой, и для души. Взрослые суровые мужчины смотрят на домашнюю провизию и глаза их теплеют.

Станислав - коренной самарчанин, проходит реабилитацию в госпитале после ранения. 28-летний мужчина принял осознанное решение уйти на фронт и не жалеет об этом: «Мы там стараемся победу приближать любой ценой, выполняем приказ. Я должен был это сделать. Я так решил, потому за - нами мирная жизнь и за нами - правда».

Забота и поддержка, особенно от сердца - лучшее лекарство, уверенно говорит начальник Самарского военного госпиталя Александр Каширин: «Конечно, этот визит поднимет и настроение, и самочувствие пациентов. Это - общая забота, которую оказывают членам СВО жители нашей области. Лечат не только лекарства».

Активистки передали пациентам госпиталя домашнее яблочное варенье, цветочный мёд, яблоки и пожелания скорейшего выздоровления.

«Варенье варили жительницы Сергиевского района, они нашу «вкусную» и полезную инициативу поддержали одними из первых в области. В эту посылку наши предприниматели добавили фрукты и мед, средства гигиены.  Всегда стараемся передать бойцам приветы от тех, кто все это вырастил, собрал и передал с большой любовью», - отмечает координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева.

Отметим, это не первый визит активисток «Женского движения» в медучреждения, где поправляют здоровье самарские бойцы. Девушки помогают в организации концертных программ для пациентов, привозят сладкие подарки. Интересной инициативой женсоветов стал конкурс «Из Самары - с любовью», когда жители региона делились семейными рецептами яблочного варенья.  Кстати, в госпиталь привезли варенье, приготовленное по рецептам победителей акции. 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
16 января 2024, 18:32
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Его провели активисты и волонтёры «Единой России». Политика
684
Экскурсию в самарскую типографию организовал для ребят координатор партийного проекта «Выбирай свое» в Самарской области Александр Живайкин.
12 января 2024, 20:34
В День Российской печати самарским студентам и школьникам показали, как рождаются газеты
Экскурсию в самарскую типографию организовал для ребят координатор партийного проекта «Выбирай свое» в Самарской области Александр Живайкин. Политика
1087
Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках.
12 января 2024, 19:34
Андрей Турчак: В «Единой России» 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента
Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. Политика
1717
В центре внимания
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
6
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
18 января 2024  10:32
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
178
Перечень мест купания.
17 января 2024  18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
444
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
17 января 2024  13:58
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
552
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
17 января 2024  13:36
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
490
Весь список