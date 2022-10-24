Мед для самарских военных - участников СВО передали пчеловоды Похвистневского района

Пчеловоды из Похвистневского района братья Савачаевы привезли в Самарское региональное отделение партии необычный гуманитарный груз - более 250 килограммов цветочного меда с собственной пасеки.

Анатолий и Владимир — родные братья и потомственные пчеловоды в третьем поколении, продолжают семейное дело. Любовь к пчеловодству им привил их отец.

Анатолий Давыдович – член партии «Единая Россия» с 2012 года, и как настоящий партиец не мог оставаться в стороне. Когда братья Савачаевы узнали, что партия «Единая Россия» собирает гуманитарную помощь для бойцов-участников специальной военной операции, то решили поддержать наших военнослужащих и отправить им 20 банок домашнего, цветочного меда с сертификатом качества. Получилось более 250 килограммов отличного целебного высококачественного меда.

«Мед — кладезь витаминов. Он быстро восстанавливает энергию и снимает стресс. Небольшое потребление меда уже помогает человеку чувствовать себя легко и свободно», — уверен пчеловод Владимир Савачаев.

Также братья рассказали, почему не минуты не раздумывая решили помочь самарским бойцам: «Наш отец - Савачаев Давыд Емельянович- героически воевал в Великую Отечественную войну. Он прошел от Подмосковья до Берлина. Вместе со своими боевыми товарищами он изгонял фашистов. И вспоминая все это, мы с братом хотим сделать такой сладкий подарок нашим воинам и защитникам Родины. Берегите себя и возвращайтесь в победой!».

Инициативу пчеловодов из села Старопохвистнево уже решили поддержать пасечники в других населенных пунктах Похвистневского района и пчеловоды в Приволжье.