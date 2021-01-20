Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта

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В России не планируют вводить "ковидные паспорта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <...> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <...> Нет, конечно, не будет такого, — сказала она журналистам,

В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

Ранее на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике "антиковидных паспортов" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки. По мнению властей, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.

Предполагается, что "антиковидный паспорт" в Башкирии будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Заявление на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.

Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустят с 5 февраля. В течение года зрители с такими паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ