Матвиенко: вузы должны помогать своим выпускникам до момента их трудоустройства

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вузы должны помогать своим выпускникам до момента их трудоустройства. Такое мнение она высказала в среду на заседании палаты, передает ТАСС.

Матвиенко считает, что необходимо провести "воспитательную работу" с ректорами высших учебных заведений на эту тему.

"Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему. Так и ректоры вузов, преподавательский коллектив: пока выпускник не трудоустроится и не начнет работать, они должны отслеживать и помогать", - добавила спикер Совфеда.