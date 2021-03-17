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Матвиенко: вузы должны помогать своим выпускникам до момента их трудоустройства

17 марта 2021 13:43
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"Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вузы должны помогать своим выпускникам до момента их трудоустройства. Такое мнение она высказала в среду на заседании палаты, передает ТАСС.

Матвиенко считает, что необходимо провести "воспитательную работу" с ректорами высших учебных заведений на эту тему.

"Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему. Так и ректоры вузов, преподавательский коллектив: пока выпускник не трудоустроится и не начнет работать, они должны отслеживать и помогать", - добавила спикер Совфеда.

 

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