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Председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня, передает РИА Новости.

"Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", - сказала Матвиенко, взяв слово на саммите парламентов G20.

Она добавила, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров, и почти что были достигнуты договорённости в Стамбуле, но "Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей".

"Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ