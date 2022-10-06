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Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня

6 октября 2022 16:13
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"Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.

Председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня, передает РИА Новости.

"Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", - сказала Матвиенко, взяв слово на саммите парламентов G20.

Она добавила, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров, и почти что были достигнуты договорённости в Стамбуле, но "Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей".

"Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.

 

Фото:   РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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