Матвиенко: обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может

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Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в России быть не может, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

"Наша задача - разъяснять людям, что эта информация [про обязательность вакцинации] не соответствует действительности", - подчеркнула Матвиенко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС