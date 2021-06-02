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Матвиенко: обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может

2 июня 2021 14:08
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Это грубое нарушение закона и существующих правил, отметила спикер СФ.

Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в России быть не может, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

"Наша задача - разъяснять людям, что эта информация [про обязательность вакцинации] не соответствует действительности", - подчеркнула Матвиенко.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

 

Теги: Матвиенко нарушение закона обязательная вакцинация

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