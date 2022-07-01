Марина Антимонова: партийный проект «Старшее поколение» - это территория постоянной заботы о пожилых людях

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Члены Общественного совета федерального проекта «Старшее поколение» встретились в обновленном составе и наметили новые направления развития партпроекта «Единой России».

Координатор партийного проекта «Старшее поколение», первый вице-спикер Самарской Губернской думы Марина Антимонова уверена, что у этого проекта не может быть выходных и каникул, а летом он должен работать наиболее активно.

С каждым годом количество людей, достигших пенсионного возраста в России, увеличивается наряду с продолжительностью жизни. Многие вопросы качества жизни людей пенсионного возраста требуют повышенного внимания: ликвидация очередей и повышение качества и доступности медицинских и социальных услуг, создание комфортных условий для трудовой занятости людей старшего поколения, обеспечение доступа к образовательным программам и проектам. Но зачастую речь идет именно о социализации людей старшего поколения, их вовлечении в социально значимую деятельность, уверены члены общественного совета федерального партийного проекта в Самарской области «Старшее поколение».

«Название партийного проекта «Старшее поколение» говорит само за себя. Он направлен на повышение уровня жизни граждан, их активное вовлечение в общественную жизнь, увеличение продолжительности жизни. У нас в регионе на сегодняшний день 953 тысячи получателей пенсии, из них 800 тысяч получателей – пенсионеры по старости. Из 800 тысяч только 320 тысяч – пенсионеры в возрасте старше 70 лет, 116 тысяч получателей – старше 80 лет, 12,5 тысяч – 90-летних. Есть у нас, конечно, 100-летние и старше, но таких значительно меньше всего – 120 человек. Я думаю, что этот проект «Старшее поколение» позволит нам совместными усилиями сделать жизнь этой категории людей немного проще, легче, интереснее и ярче, чтобы люди чувствовали заботу государства. Я призываю активнее включиться в эту работу и получить удовлетворение от того, что результат будет достигнут», - отметила председатель Общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», управляющий Отделением ПФР в Самарской области Анна Зайцева.

Партийный проект «Старшее поколение» призван содействовать активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества и обеспечить достойное качество жизни.

«Пожилые люди желают научиться навыкам работы с электронными устройствами, такими как компьютер, смартфон, интернет, и использовать их в деле – научиться пользоваться государственными сайтами и услугами в сети интернет для граждан. Не один год в Самарской области действуют курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Самарцы уже несколько лет подряд занимаю призовые места во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейшего в России и мире цифрового поединка представителей старшего поколения. И мы должны развивать это направление», - уверен депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев, руководитель направления «Долголетие для всех».

«Серебряное» волонтерство — это активно развивающееся в нашей стране движение. Актив серебряных волонтеров в самарском регионе составляет более 3000 человек, и работа по вовлечению лиц старшего поколения в волонтерские практики не прекращается.

«Люди старшего возраста хотят и могут внести неоценимый вклад в развитие нашего общества. Их жизненный и профессиональный опыт, а главное – неуемное желание помочь, быть наставниками, позволяют им стать незаменимыми помощниками в разных сферах деятельности,» - уверена заместитель руководителя регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды Душой» Людмила Тихонова.

Но не только социальная адаптация и здоровье людей старшего возраста – в поле зрения проекта. Важным социальным направлением стала догазификация домовладений. Для людей пенсионного возраста во многих населенных пунктах – это очень важно.

Самарская область – одна из самых газифицированных в стране, общий уровень газификации в губернии составляет порядка 94%, в сельской местности - 98,9%. Несмотря на столь высокие показатели, в регионе полным ходом идёт работа по государственной программе догазификации, которая дает возможность собственникам домов бесплатно довести газ до границ своего участка, отметил руководитель этого направления партпроекта Михаил Смирнов. Уже сегодня министерство энергетики и ЖКХ Самарской области готовит и проект госпрограммы по газификации населенных пунктов, в которые пока не пришло голубое топливо. Таких сёл и деревней и нашей губернии 171. Как ожидается, эта работа начнётся в 2024 году.

К окончанию 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тысяч домовладений в нашей области. Уже сегодня подано порядка 11 тысяч заявок от жителей региона, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов.

«Программа востребована и актуальна. Мы активно занимаемся информированием населения и эту работу нужно ещё усиливать. Многие жители ещё не знают о возможности бесплатно подвести газ к границам своего домовладения. Между тем, в Самарской области более 35 тысяч домовладений сегодня не газифицированы, но располагаются в ранее газифицированных населенных пунктах», - подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, координатор проекта Марина Антимонова отметила, что проект «Старшее поколение» идет от жизни, поэтому меняется, реагирует на новые вызовы и реалии. Она напомнила, что начинался он с приведения в порядок стационарных учреждений социального обслуживания — психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов. В рамках проекта «Старшее поколение» был проведен мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране. Благодаря проекту стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания, поэтому сейчас стоит развивать новые направления работы и добиваться новых результатов.