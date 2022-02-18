Маленькие пациенты онкологического отделения детской больницы в Самаре получили подарки от волонтеров

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» ежегодно проводят подобные акции поддержки для детей с онкозаболеваниями.

Эта встреча началась со слов благодарности в адрес всех медиков, которые несмотря ни на что продолжают следовать своему призванию. Молодогвардейцы поблагодарили врачей и медперсонал детской городской больницы имени Н.Н. Ивановой за сложнейшую работу в непростых условиях и ежедневную заботу о пациентах.

Активисты МГЕР привезли подарки для детей, которые находятся на лечении в онкологическом отделении больницы: настольные игры, паззлы, школьные принадлежности и игрушки. Посещения ограничены, поэтому подарки передали врачам, дети получат их только после специальной обработки. Самарские молодогвардейцы напомнили врачам, что всегда готовы прийти на помощь и как волонтеры, и как благотворители.

И.о. руководителя штаба МГЕР по Самарской области Антон Родионов отметил, что добровольцы «Единой России» всегда готовы оказать любую посильную помощь медработникам и тем, кто пытается бороться с раковыми заболеваниями.

«Здоровье – самая большая ценность. И это сейчас понимают родители тех детей, которые оказались в больничных палатах. Мы призываем больше внимания уделять профилактике заболеваний, своевременной их диагностике, регулярно проходить медицинские осмотры, придерживаться здорового образа жизни и помнить, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить», –

Отметим, что в прошлом году активисты МГЕР провели более десятка благотворительных акций, нацеленных на поддержку тех, у кого обнаружен рак: сбор средств и подарков для пациентов детских онкологических отделений, информационные и профилактические мероприятия по ранней диагностики раковых заболевания для детей и взрослых. Многие мероприятия ребята проводят вместе с активистами партийного проекта «Здоровое будущее» и председателем общественного совета партпроекта «Единой России» – главным врачом Самарского областного клинического онкодиспансера Андреем Орловым.

Напомним, что Международный день онкобольного ребенка отмечается 15 февраля, а 4 февраля - День борьбы с раковыми заболеваниями.