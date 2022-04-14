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Макрон объяснил Зеленскому, почему он против использования термина "геноцид" в отношении событий на Украине

14 апреля 2022 17:17
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Французский лидер считает, что этот термин должны квалифицировать юристы, а не политики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что объяснил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре утром, почему он против использования термина "геноцид" в отношении событий на Украине, передает ТАСС.

"Я ответил ему прямо. У нас сегодня был утром с ним телефонный разговор, - сказал Макрон в четверг в эфире радиостанции France Bleu, говоря о комментариях Зеленского по поводу его предостережений. - Я вновь переговорю с ним вечером после своей поездки в Гавр". Французский лидер, баллотирующийся на второй срок, подчеркнул, что "термин "геноцид" должны квалифицировать юристы, а не политики".

"Сейчас я привлекаю внимание всех. Если это геноцид, то государства, так считающие, должны вмешаться в ситуацию в соответствии с международными конвенциями. Я не думаю, что люди этого хотят. Это было бы участием в качестве одной из сторон конфликта", - заметил Макрон. "Одно дело помогать, а другое дело идти по линии эскалации слов, лишенных смысла. Я сохраняю свою линию поведения, которая состоит в том, чтобы сделать все для прекращения этой войны, поддержки украинцев и защиты наших соотечественников", - заявил французский лидер.

В среду Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что не согласен со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему "геноцидом". Французский лидер призвал к "осторожности с терминами". Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ("Национальное объединение") также высказалась против употребления термина "геноцид" применительно к событиям на Украине. "Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации", - сказала она в четверг в эфире France 2.

 

Фото:    EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL/ТАСС

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