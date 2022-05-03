Макрон и Путин провели телефонный разговор

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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил телеканал BFM, беседа продолжалась более двух часов, передает ТАСС.

Разговор двух лидеров стал первой беседой с момента избрания Макрона 24 апреля на второй срок. До этого президенты Франции и России беседовали по телефону 29 марта. В минувшую субботу Макрон провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По информации газеты Le Figaro, перед звонком российскому лидеру глава республики принял в Елисейском дворце бывшего президента Франции Николя Саркози.

В начале февраля Макрон посещал Москву для переговоров с президентом РФ. На следующий день французский президент побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Также французский лидер поддерживает контакты с Зеленским.

Фото: Ludovic Marin/POOL via AP/ТАСС