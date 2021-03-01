Лукашенко присвоил сыну звание генерала и уволил с поста своего помощника

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего старшего сына Виктора от должности помощника главы государства по нацбезопасности и присвоил ему звание генерал-майора запаса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РБК.



Виктору Лукашенко 45 лет. Он занимал должность помощника президента Белоруссии с 2005 года. С 2007 года сын главы государства является членом Совета безопасности республики. 26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.



В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил от участия в мероприятиях под эгидой организации всех членов исполкома НОК Белоруссии, в том числе президента республики и его сына. Решение было принято на фоне массовых митингов в стране против результатов президентских выборов. В Международном олимпийском комитете заявили, что НОК Белоруссии не смог защитить своих спортсменов от политического преследования.



После избрания сына на должность руководителя НОК Александр Лукашенко опроверг планы передать власть в Белоруссии своим детям. «Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может, потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил он.



Помимо Виктора у президента Белоруссии еще два сына: средний, Дмитрий (40 лет) — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», а также младший — Николай, которому 16 лет.



Николай Лукашенко неоднократно появлялся с отцом на публике. В августе 2020 года он вместе с президентом поднялся на сцену во время выступления на провластном митинге, а позже Александр Лукашенко вместе с младшим сыном прилетел в свою резиденцию во время массовых протестов в Белоруссии. В руках у них при этом были автоматы, а на Николае был и армейский шлем.





Фото: Андрей Стасевич / БелТА / AP / РБК