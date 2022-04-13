Лукашенко опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность для страны войти в состав России. Он заявил об этом журналистам во Владивостоке.

"Говорят, вот, Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами, - заявил он. - Наше общее отечество, на котором существуют два независимых государства и демонстрируют возможности построения вот этого единства... Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут, и как санкции преодолевать и так далее".

Он отметил, что страны в условиях усиления санкций начали тесно сотрудничать и это дает новые стимулы.

"Санкционный период - это время возможностей. Может я не так глубоко осознаю этот период, может быть наши мнения не совпадают, но я рад, что санкции ввели. Наконец мы стали с Россией сотрудничать так, как должны были давно сотрудничать", - сказал Лукашенко.

12 апреля белорусский лидер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Приамурье. Они, в частности, обсудили сотрудничество в космической отрасли, пишет Интерфакс.