Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства», передает БелТА.



«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал глава государства.



По его словам, формирование группировки идет уже два дня, пишет РБК.

