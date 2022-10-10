Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне Сбера
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне Сбера
В Самаре нашли подрядчика для проектирования пятой очереди набережной
В Самаре нашли подрядчика для проектирования пятой очереди набережной
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
В Самаре планируют застроить территорию рядом с Домом со слонами
В Самаре планируют застроить территорию рядом с Домом со слонами
В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину
Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск
Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

10 октября 2022 13:27
87
Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства», передает БелТА.

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал глава государства.

По его словам, формирование группировки идет уже два дня, пишет РБК.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
929
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1074
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
3781
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
593
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
814
Весь список