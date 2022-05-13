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Министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте ведомства, передает ТАСС.

"13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что Остин "призвал к немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность "поддержания каналов коммуникации".

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что в разговоре, состоявшемся по инициативе американской стороны, министры обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana/ТАСС